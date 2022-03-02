Литовська делегація відвідала зону ООС

21:06 07 жовтень Київ, Україна

Делегація Литви на чолі з надзвичайним і повноважним послом Вальдемарасом Сарапінасом провела зустріч з командуванням ООС на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Відзначається, що посла ознайомили з поточною ситуацією безпеки в районі проведення Операції об'єднаних сил і на лінії розмежування.

"Литовська делегація відвідала батальйон бригади, де ознайомилася зі станом виконання домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року. Зокрема, обговорили факти прицільних обстрілів українських позицій, обладнання інженерних позицій ворожою стороною і масштабних пожеж, в результаті підступної діяльності окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Представники ЗС Республіки Литва та Литовського посольства в Україні відзначили, що найбільшим дестабілізатором ситуації на Донбасі є Російська Федерація. А також, що народ Литви підтримує Україну і вважає її своїм братнім народом.