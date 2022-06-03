Ліквідовано майже 31 тис окупантів: втрати ворога станом на 3 червня

09:46 03 червня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 24 лютого до 03 червня українські бійці ліквідували близько 30 950 окупантів. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Загальні втрати ворога за часи вторгнення в Україну:



🔻особового складу – близько 30 950 (+100) осіб ліквідовано,

🔻танків ‒ 1367 (+4) од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од.,

🔻артилерійських систем – 675 (+14) од.,

🔻РСЗВ – 207 од.,

🔻засобів ППО – 95 од.,

🔻літаків - 210 од.,

🔻вертольотів - 175 од.,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),

🔻крилатих ракет - 121 (+1),

🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) од.,

🔻кораблів/катерів - 13 од.,

🔻спеціальної техніки – 51 (+2).