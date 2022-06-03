Ліквідовано майже 31 тис окупантів: втрати ворога станом на 3 червня

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 24 лютого до 03 червня українські бійці ліквідували близько 30 950 окупантів. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
Загальні втрати ворога за часи вторгнення в Україну:
🔻особового складу – близько 30 950 (+100) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1367 (+4) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од.,
🔻артилерійських систем – 675 (+14) од.,
🔻РСЗВ – 207 од.,
🔻засобів ППО – 95 од.,
🔻літаків - 210 од.,
🔻вертольотів - 175 од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),
🔻крилатих ракет - 121 (+1),
🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) од.,
🔻кораблів/катерів - 13 од.,
🔻спеціальної техніки – 51 (+2).
🔻особового складу – близько 30 950 (+100) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1367 (+4) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од.,
🔻артилерійських систем – 675 (+14) од.,
🔻РСЗВ – 207 од.,
🔻засобів ППО – 95 од.,
🔻літаків - 210 од.,
🔻вертольотів - 175 од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),
🔻крилатих ракет - 121 (+1),
🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) од.,
🔻кораблів/катерів - 13 од.,
🔻спеціальної техніки – 51 (+2).
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