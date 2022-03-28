Ліквідовано посаду заступника голови Офісу Президента

08:08 05 листопада Київ, Україна

Указом президента України Володимира Зеленського був ліквідований пост першого заступника голови ОП, який займав Сергій Трофимов.



Про це свідчить указ №484/2020 року, розміщений на сайті глави держави.



Замість цього Зеленський створив Службу державного протоколу і церемоніалу, Службу моніторингу та управління ризиками, а також окремий директорат з питань регіональної політики. Відзначимо, Трофимова звинувачували в провалі по окремих регіонах. До того ж паралельно Кабінет Міністрів готує відставки низки губернаторів.



Так, зміни в структурі оформили шляхом внесення змін до президентського указу про Положення про Офіс Президента.



В опублікованому указі президента йдеться, що Трофимов звільнений згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.