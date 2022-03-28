Ліквідовано посаду заступника голови Офісу Президента

Указом президента України Володимира Зеленського був ліквідований пост першого заступника голови ОП, який займав Сергій Трофимов.
Про це свідчить указ №484/2020 року, розміщений на сайті глави держави.
Замість цього Зеленський створив Службу державного протоколу і церемоніалу, Службу моніторингу та управління ризиками, а також окремий директорат з питань регіональної політики. Відзначимо, Трофимова звинувачували в провалі по окремих регіонах. До того ж паралельно Кабінет Міністрів готує відставки низки губернаторів.
Так, зміни в структурі оформили шляхом внесення змін до президентського указу про Положення про Офіс Президента.
В опублікованому указі президента йдеться, що Трофимов звільнений згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі