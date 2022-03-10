Ліквідовано командира полку окупантів, полковника Захарова

12:17 10 березень Київ, Україна

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про ліквідацію командира полку російських окупаційних військ полковника О.Захарова.

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника О.Захарова.
"Внаслідок значних втрат БТГр 6 танкового полку разом із БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії змушені були відступити та перейти до оборони," - кажуть у ГУР.