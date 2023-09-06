Ліквідація патрулів та розвідка: партизани активно діють в окупованому Луганську

07:14 28 серпня Київ, Україна





За даними партизанського руху У неділю, 27 серпня, українські партизани ліквідували кілька ворожих військових патрулів у Луганську. Також вони ведуть розвідку у місті, підконтрольному російським загарбникам.За даними партизанського руху АТЕШ , до сил опору приєднується дедалі більше жителів Луганської області, зокрема представники угруповання "ЛНРівців".

"Наші агенти ведуть розвідку в окупованому місті. Також нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК ("ЛНР") та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і цивільне населення", - розповіли представники підпілля.

Ці дані свідчать про те, що луганчани, які мешкають на тимчасово окупованій території, "усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до "російського світу"".