Ліквідація патрулів та розвідка: партизани активно діють в окупованому Луганську

У неділю, 27 серпня, українські партизани ліквідували кілька ворожих військових патрулів у Луганську. Також вони ведуть розвідку у місті, підконтрольному російським загарбникам.
За даними партизанського руху АТЕШ, до сил опору приєднується дедалі більше жителів Луганської області, зокрема представники угруповання "ЛНРівців".
За даними партизанського руху АТЕШ, до сил опору приєднується дедалі більше жителів Луганської області, зокрема представники угруповання "ЛНРівців".
Ці дані свідчать про те, що луганчани, які мешкають на тимчасово окупованій території, "усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до "російського світу"".
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