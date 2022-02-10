Лідери трьох країн Євросоюзу готують програму підтримки для Білорусі

13:22 21 вересень Київ, Україна

Президенти Польщі, Литви та Румунії планують звернутися до лідерів Євросоюзу на саміті 24-25 вересня з проханням запропонувати пакет підтримки Білорусі. Про це йдеться в заяві литовського президента Гітанаса Науседи від 21 вересня.



"Лідери трьох країн закликали Європейський союз розробити пакет допомоги, який би містив торгівлю з ЄС, допомогу в переговорах про вступ до СОТ, безвізовий режим для громадян Білорусі, диверсифікацію економіки країни та енергетичного сектора, фінансування реструктуризації економіки, участь міжнародних фінансових інститутів та інвестиції" , - сказано в заяві.



Президенти підтвердили підтримку принципів свободи й демократії і нагадали про визнання лише "вільних, справедливих і прозорих результатів виборів, проведених відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та за участю міжнародних спостерігачів".



"Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути захисту прав людини й свободи слова, ми допоможемо, поділившись своїми знаннями та досвідом", - наголошується в заяві.





