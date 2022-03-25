Лідери країн ЄС зобов'язалися підтримати Україну та допомогти у відновленні після війни

07:31 25 березня Київ, Україна

За підсумками саміту 24 березня Єврорада зобов'язується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання.



"Пам'ятаючи про руйнування і величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов'язаний надавати підтримку українському уряду для його невідкладних потреб і, як тільки російський наступ припиниться, у відновленні демократичної України", - йдеться у документі.