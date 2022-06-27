11:16 27 червня Київ, Україна





При цьому політики хочуть утримати ціни на нафту від підвищення, що болісно позначається на їхніх економіках, пише Financial Times. Лідери країн G7 обговорюють механізм обмеження ціни на нафту, що продається росією, щоб зменшити доходи москви і її здатність фінансувати війну в Україні.При цьому політики хочуть утримати ціни на нафту від підвищення, що болісно позначається на їхніх економіках, пише Financial Times.

«Ми повинні скоротити кількість одержуваних росією грошей і позбутися однієї з причин інфляції», – так, за словами чиновників, які беруть участь у переговорах, сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Щоб механізм був ефективним, G7 хоче залучити до його реалізації інші країни. Сьогодні це питання обговорюватиметься із представниками «партнерів», запрошених на саміт. Серед них – Індія, яка після початку війни стала великим покупцем російської нафти, Аргентина, ПАР, Сенегал та Індонезія.

Також запрошення отримав Володимир Зеленський, який візьме участь у саміті по відеозв'язку.



Ідею з обмеженням ціни активно просувають США, і останні заяви офіційних осіб Німеччини дають зрозуміти, що Берлін дедалі більше схиляється до неї. За словами німецького чиновника, ведуться «інтенсивні обговорення» того, як реалізувати цей механізм, щоб він працював з урахуванням західних і японських санкцій, які вже діють.



Нам належить вирішити нетривіальне питання, але ми йдемо правильним шляхом до досягнення угоди.

ЄС готовий ухвалити разом зі своїми партнерами рішення щодо обмеження ціни, але необхідно чітко оцінити наслідки, сказав президент Європейської ради Шарль Мішель: «Мета – зробити мішенню росію, а не ускладнити наше життя».



Представники нафтових компаній кажуть, що у відповідь на введення обмеження росія може різко скоротити постачання нафти або ще більше знизити експорт газу до Європи.



Обговорюваний механізм передбачає, що ЄС та Великобританія, на яких припадає левова частка світового морського страхування, надаватимуть послуги в галузі морських перевезень та страхування, тільки якщо імпортер купуватиме російську нафту за встановленою ціною. Раніше повідомлялося, що вона може становити $30-40 за барель. США можуть аналогічно зумовити надання фінансових послуг.



Погодитися використовувати такий підхід, щоб він був ефективним, мають багато країн світу, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. ЄС також доведеться скоригувати свою заборону на страхування танкерів, які перевозять російську нафту, для чого знову потрібно заручитися згодою всіх 27 країн.



Великобританія, де розташований страховий ринок Lloyd's of London, раніше погодилася приєднатися до заборони ЄС, але ще не ухвалила відповідного закону.