Лідери Франції та Нідерландів зустрінуться з головою ізраїльського уряду

09:46 23 жовтня Київ, Україна

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте незабаром здійснять офіційний візит до Ізраїлю.



Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.



Згідно з цією заявою, політичні лідери збираються прибути до Ізраїлю та провести зустріч із главою ізраїльського уряду. Подробиці візиту не розголошуються. Важливо, що ця подія відбувається під час арабо-ізраїльського конфлікту.



Макрон та Рютте приєднуються до низки західних лідерів, які відвідали Ізраїль, щоб висловити свою підтримку. Серед них були президент США Джо Байден, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц.



Попередні візити були супроводжені підтвердженням підтримки Ізраїлю та його права на самооборону, при цьому також закликаючи дотримуватись міжнародного гуманітарного права та захищати цивільне населення Сектору Гази.