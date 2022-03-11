Лідери ЄС підтримали Україну: процес євроінтеграції стартував

08:24 11 березень Київ, Україна

Україна розпочала процес євроінтеграції офіційно – на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС усі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин спекотних дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався", - йдеться у його повідомленні.

Наразі залишається справа за Єврокомісією, яка має також схвалити старт та надати свої висновки щодо української заявки на членство в ЄС.

"Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що йому раді в ЄС", - пише литовський президент.

У заяві на сайті Ради Євросоюзу за підсумками саміту у Версалі йдеться, що європейські устремління та вибір України – визнаний.