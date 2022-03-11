Лідери ЄС підтримали Україну: процес євроінтеграції стартував

Україна розпочала процес євроінтеграції офіційно – на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС усі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Наразі залишається справа за Єврокомісією, яка має також схвалити старт та надати свої висновки щодо української заявки на членство в ЄС.
У заяві на сайті Ради Євросоюзу за підсумками саміту у Версалі йдеться, що європейські устремління та вибір України – визнаний.
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