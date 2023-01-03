Лідер України обговорив оборонні потреби із прем'єром Нідерландів

17:45 03 січня Київ, Україна

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави повідомив у Twitter 3 січня.



За словами президента, він поінформував Рютте про ризики ескалації на фронті та виклики, з якими найближчим часом може зіткнутися Україна, а також актуальні оборонні потреби.

"Ми розраховуємо на конкретні кроки партнерів для того, щоб забезпечити Україні максимальне підкріплення за наслідками наступної зустрічі у форматі Рамштайн", - зазначив Зеленський.



Як заявив прем'єр Нідерландів, Україна вже майже рік чинить опір відкритій російській агресії.