Лідер республіканців: Китай, росія та Іран - "нова вісь зла"

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл назвав Китай, росію та Іран новою "віссю зла", з якою Сполученим Штатам необхідно впоратися.
Ця заява була зроблена в інтерв'ю каналу Fox News.
Макконнелл вважає, що поточна світова обстановка становить більшу небезпеку, ніж він будь-коли бачив за своє життя. Він закликає до активних заходів щодо цієї "нової осі зла" і наголошує, що вона безпосередньо загрожує Сполученим Штатам.
Сенатор також звинуватив Іран у ролі "головного спонсора тероризму", вказуючи на постачання безпілотників росії. Він звинуватив Китай у підтримці агресії та нагадав про заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна про "нескінченну дружбу з росіянами".
На думку Макконнелла, азіатськими союзниками США є Японія, Південна Корея та Тайвань, які стежать за подіями в Україні з огляду на інтереси Китаю.
Сенатор підкреслив, що якщо росію не буде зупинено, наступною країною, яка наражатиметься на небезпеку, стане член НАТО.
Макконнелл також стверджує, що надання військової допомоги Україні сприяє відновленню промислової бази та створенню робочих місць у 38 штатах США, тому аргументи про марність цієї допомоги не відповідають дійсності.
Ця заява була зроблена в інтерв'ю каналу Fox News.
Макконнелл вважає, що поточна світова обстановка становить більшу небезпеку, ніж він будь-коли бачив за своє життя. Він закликає до активних заходів щодо цієї "нової осі зла" і наголошує, що вона безпосередньо загрожує Сполученим Штатам.
Сенатор також звинуватив Іран у ролі "головного спонсора тероризму", вказуючи на постачання безпілотників росії. Він звинуватив Китай у підтримці агресії та нагадав про заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна про "нескінченну дружбу з росіянами".
На думку Макконнелла, азіатськими союзниками США є Японія, Південна Корея та Тайвань, які стежать за подіями в Україні з огляду на інтереси Китаю.
Сенатор підкреслив, що якщо росію не буде зупинено, наступною країною, яка наражатиметься на небезпеку, стане член НАТО.
Макконнелл також стверджує, що надання військової допомоги Україні сприяє відновленню промислової бази та створенню робочих місць у 38 штатах США, тому аргументи про марність цієї допомоги не відповідають дійсності.
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