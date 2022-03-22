Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко програв вибори

Згідно з даними з сайту ЦВК, лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" офіційно програв вибори кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.
Станом на 3:08, в 208 окрузі було підраховано 100% дільничних протоколів.
Гунько пройшов до парламенту - за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).
На другому місці - Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів і займає третє місце.
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