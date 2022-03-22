Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко програв вибори

14:19 28 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними з сайту ЦВК, лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" офіційно програв вибори кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.
 
Станом на 3:08, в 208 окрузі було підраховано 100% дільничних протоколів.

Гунько пройшов до парламенту - за нього віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).

На другому місці - Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,68% голосів і займає третє місце.
фото: результаты выборов в Черниговской области