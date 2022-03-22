Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко програв вибори

14:19 28 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними з сайту ЦВК, лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" офіційно програв вибори кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.

Станом на 3:08, в 208 окрузі було підраховано 100% дільничних протоколів.