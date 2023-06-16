Лідер партії Koos, яка пропагує прокремлівські ідеї, відлітає до росії

17:32 19 травня Київ, Україна

В Естонії лідер партії Koos, яка пропагує прокремлівські ідеї, Олег Іванов, залишив країну разом із дружиною, відлетівши до росії.



Повідомлення про це з'явилося у виданні Postimees.



Іванов заявив, що має намір керувати своєю політичною партією віддалено та планує взяти участь у майбутніх виборах.



За його словами, на нього чинили тиск, щоб завадити йому балотуватися на вибори до Європарламенту та місцевих органів самоврядування.

"Ми вирішили взяти невелику паузу і проаналізувати ситуацію, щоб визначитися з подальшими кроками. Ми з дружиною вирушили в подорож, прокотилися через десять країн і досягли росії", - заявив Іванов.

Він також зазначив, що однією з причин від’їзду до росії стало його бажання "правильно відзначити 9 травня". Політична програма партії Koos явно пропагує прокремлівські ідеї.



Лідери цього політичного руху постійно наголошують у своїх публікаціях у соціальних мережах на необхідності дружби з росією та висловлюють неприйняття підтримки України з боку Естонії.