В Естонії лідер партії Koos, яка пропагує прокремлівські ідеї, Олег Іванов, залишив країну разом із дружиною, відлетівши до росії.
Повідомлення про це з'явилося у виданні Postimees.
Іванов заявив, що має намір керувати своєю політичною партією віддалено та планує взяти участь у майбутніх виборах.
За його словами, на нього чинили тиск, щоб завадити йому балотуватися на вибори до Європарламенту та місцевих органів самоврядування.
Повідомлення про це з'явилося у виданні Postimees.
Іванов заявив, що має намір керувати своєю політичною партією віддалено та планує взяти участь у майбутніх виборах.
За його словами, на нього чинили тиск, щоб завадити йому балотуватися на вибори до Європарламенту та місцевих органів самоврядування.
Він також зазначив, що однією з причин від’їзду до росії стало його бажання "правильно відзначити 9 травня". Політична програма партії Koos явно пропагує прокремлівські ідеї.
Лідери цього політичного руху постійно наголошують у своїх публікаціях у соціальних мережах на необхідності дружби з росією та висловлюють неприйняття підтримки України з боку Естонії.
Лідери цього політичного руху постійно наголошують у своїх публікаціях у соціальних мережах на необхідності дружби з росією та висловлюють неприйняття підтримки України з боку Естонії.
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