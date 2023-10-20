Лідер Латвії: подобається це чи ні, Європі необхідно зміцнювати свою оборону

16:47 20 жовтня Київ, Україна





Рінкевичс заявив це під час інтерв'ю на телеканалі TV3. Він наголосив, що, подобається це чи ні, Європі необхідно зміцнювати свою оборону.



Слід зазначити, що у п'ятницю, 20 жовтня, латвійський президент має намір провести переговори з єврокомісаром щодо внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном, щоб обговорити питання розвитку військової індустрії. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що країни Європейського Союзу (ЄС) та НАТО мають збільшити виробничі потужності в оборонній промисловості для виробництва необхідного озброєння, яке забезпечить військові потреби.Рінкевичс заявив це під час інтерв'ю на телеканалі TV3. Він наголосив, що, подобається це чи ні, Європі необхідно зміцнювати свою оборону.Слід зазначити, що у п'ятницю, 20 жовтня, латвійський президент має намір провести переговори з єврокомісаром щодо внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном, щоб обговорити питання розвитку військової індустрії.

Ці переговори охоплюватимуть питання залучення інвестицій для підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям у сфері оборонної промисловості та прогрес у реалізації угоди ЄС, спрямованої на прискорення спільних закупівель та постачання артилерійських снарядів для України.