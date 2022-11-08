Лідер ФРН закликав посилити допомогу Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що потрібно посилити допомогу Україні за допомогою побратимських відносин між українськими та німецькими містами.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Німеччина вже надає допомогу та підтримку Україні у різних сферах: економічній, фінансовій, політичній та військовій. Однак населенню України потрібна практична допомога – у вигляді генераторів та інших речей, зазначає він.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Німеччина вже надає допомогу та підтримку Україні у різних сферах: економічній, фінансовій, політичній та військовій. Однак населенню України потрібна практична допомога – у вигляді генераторів та інших речей, зазначає він.
За його словами, таким чином працюватиме побратимська допомога між німецькими та українськими містами.
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