Лідер ФРН закликав посилити допомогу Україні

18:21 07 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Німеччина вже надає допомогу та підтримку Україні у різних сферах: економічній, фінансовій, політичній та військовій. Однак населенню України потрібна практична допомога – у вигляді генераторів та інших речей, зазначає він. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що потрібно посилити допомогу Україні за допомогою побратимських відносин між українськими та німецькими містами.Про це повідомляє пресслужба глави держави.Німеччина вже надає допомогу та підтримку Україні у різних сферах: економічній, фінансовій, політичній та військовій. Однак населенню України потрібна практична допомога – у вигляді генераторів та інших речей, зазначає він.

"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", - розповів Штайнмаєр.

За його словами, таким чином працюватиме побратимська допомога між німецькими та українськими містами.