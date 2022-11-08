Лідер ФРН закликав посилити допомогу Україні

18:21 07 листопада Київ, Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що потрібно посилити допомогу Україні за допомогою побратимських відносин між українськими та німецькими містами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Німеччина вже надає допомогу та підтримку Україні у різних сферах: економічній, фінансовій, політичній та військовій. Однак населенню України потрібна практична допомога – у вигляді генераторів та інших речей, зазначає він.
 
"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", - розповів Штайнмаєр.
 
За його словами, таким чином працюватиме побратимська допомога між німецькими та українськими містами.
 
"Інші теж хочуть такої підтримки – одягом чи генераторами. Або там, де ми були, зараз замінюють опалення та кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми повинні ініціювати такі практичні форми співробітництва", - підсумував Штайнмаєр.