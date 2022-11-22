Лідер Франції провів телефонну розмову з українським президентом

20:20 21 листопада Київ, Україна





Про це він сказав під час виступу у Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише Le Figaro. Французький лідер Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з президентом України через повідомлення про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.Про це він сказав під час виступу у Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише Le Figaro.

"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона росія реагує новими обстрілами найважливіших інфраструктур України", - сказав Макрон.



Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо ситуації із Запорізькою електростанцією.



Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада в МАГАТЕ назвали одними з найінтенсивніших.