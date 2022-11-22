Лідер Франції провів телефонну розмову з українським президентом

Французький лідер Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з президентом України через повідомлення про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.
Про це він сказав під час виступу у Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише Le Figaro.
Про це він сказав під час виступу у Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише Le Figaro.
Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо ситуації із Запорізькою електростанцією.
Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада в МАГАТЕ назвали одними з найінтенсивніших.
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