Леонід Кучма пішов з делегаціі ТКГ

14:29 28 липень Київ, Україна

Очолював українську делегацію в ТКГ Леонід Кучма, прийняв рішення вийти з офіційного процесу переговорів по Донбасу в Мінську.
 
Про це повідомила прес-служба Офісу президента у вівторок, 28 липня.

В ОП не розкрили причин відставки глави переговорної групи. Президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу і сказав, що готовий почути його поради в майбутньому.

Новий глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названий найближчим часом.
"У найближчому майбутньому новий глава делегації України в ТКГ буде оголошений", - повідомили в прес-службі ОП.
Можливим наступником Леоніда Кучми в ТГК може стати Олексій Резніков, таку думку з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.
"Що стосується майбутнього ТКГ в Мінську Донбасом - тепер, очевидно, контроль над усіма процесами з боку України в ньому буде у глави Офісу президента Андрія Єрмака і віце-прем'єра і міністра з Донбасу, людини Єрмака, Олексія Резнікова. Треба розуміти, саме Резніков займе місце Кучми після його відходу ", - повідомляє ресурс.