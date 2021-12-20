Леонід Кучма пішов з делегаціі ТКГ

14:29 28 липень Київ, Україна

Очолював українську делегацію в ТКГ Леонід Кучма , прийняв рішення вийти з офіційного процесу переговорів по Донбасу в Мінську.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента у вівторок, 28 липня.



В ОП не розкрили причин відставки глави переговорної групи. Президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу і сказав, що готовий почути його поради в майбутньому.



Новий глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названий найближчим часом.

"У найближчому майбутньому новий глава делегації України в ТКГ буде оголошений", - повідомили в прес-службі ОП.

Можливим наступником Леоніда Кучми в ТГК може стати Олексій Резніков, таку думку з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.