Леонід Кучма пішов з делегаціі ТКГ

Очолював українську делегацію в ТКГ Леонід Кучма, прийняв рішення вийти з офіційного процесу переговорів по Донбасу в Мінську.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента у вівторок, 28 липня.
В ОП не розкрили причин відставки глави переговорної групи. Президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу і сказав, що готовий почути його поради в майбутньому.
Новий глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названий найближчим часом.
В ОП не розкрили причин відставки глави переговорної групи. Президент Володимир Зеленський подякував Кучмі за роботу і сказав, що готовий почути його поради в майбутньому.
Новий глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде названий найближчим часом.
Можливим наступником Леоніда Кучми в ТГК може стати Олексій Резніков, таку думку з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.
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