Леонід Кравчук: перед законом ми всі рівні

18:22 16 липень Київ, Україна

Під час своєї промови на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет, Леонід Кравчку закликав народних депутатів зупинити ворожнечу і розхитування ситуації в суспільстві і Верховній Раді. Він вважає, що багато нардепів знецінюють Конституцію.

"Я звертаюся до вас з проханням зупинити розхитування моховики ворожнечі в суспільстві і в самій Верховній Раді. У мене зараз є багато часу і я практично дивлюся всі баталії. І часто сиджу і думаю, невже це дійсно пошук кращого шляху? Чи це пошук найкоротшого шляху до влади через популізм і всілякі неподобства? З боку це виглядає дуже складно, я не хочу вживати більш міцного слова ", - сказав Кравчук

За його словами, він працював при системах різної влади і бачив все, але нікому не було дозволено публічно себе так вести.