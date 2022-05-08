Леонід Кравчук озвучив головну помилку свого президентства

12:16 05 серпня Київ, Україна

Перший президент України Леонід Кравчук розповів про свою найбільшу помилку на посаді глави держави.

"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яким ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться врешті-решт", - говорить Кравчук.

Він зазначив, що був переконаний в тому, що Росія буде домовлятися з іншими країнами, а не застосовувати силовий компонент.

"Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - сказав Кравчук.

Також Кравчук назвав своє досягнення - Біловезьку угоду.