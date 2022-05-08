Леонід Кравчук озвучив головну помилку свого президентства

Перший президент України Леонід Кравчук
розповів про свою найбільшу помилку на посаді глави держави.
"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, яким ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться врешті-решт", - говорить Кравчук.
Він зазначив, що був переконаний в тому, що Росія буде домовлятися з іншими країнами, а не застосовувати силовий компонент.
"Вона залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - сказав Кравчук.
Також Кравчук назвав своє досягнення - Біловезьку угоду.
"Що б там не було, але я прийняв в Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цей історичний документ про розвал Радянського Союзу і утворення незалежної держави, я не знаю, як би це сталося. Вірю, що це сталося, а ось коли - складно сказати. Не була наша країна незалежною в 1918 році, не була і пізніше. Це були лише спроби, а нам вдалося це зробити. І під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість", - поділився перший президент.
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