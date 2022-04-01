Леонід Кравчук: не можуть бути законними вибори там, де не діють закони України

06:48 09 листопада Київ, Україна

Як тільки Україна доб'ється відновлення цілісності і контролю над окупованими територіями Донбасу, проведення виборів стане реальним, можливо, навіть за мажоритарною системою. На цей момент український уряд не може забезпечити законність виборів на територіях, де не діють закони України.

Про це в інтерв'ю російському виданню ТАСС заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.



"Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не виключаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу", - розповів Кравчук.



Глава української делегації в ТКГ підкреслив, що прийняття такого спеціального закону і проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливі.



"Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори, і як забезпечити безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?" - зазначив Кравчук.



Проте, і в нинішній ситуації, продовжив він, Україна готова обговорювати створення умов для проведення місцевих виборів в Донбасі: "Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не беручи якісь сьогодні кроки, які можуть бути зроблені через пів року - рік".



Кравчук уточнив, що мова йде про кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.



"Далі формується, за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - пояснив Кравчук.