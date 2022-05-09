«Легкий відблиск розпачу»: глава Міноборони Британії прокоментував промову путіна на параді

18:12 09 травня Київ, Україна





Слова глави Міноборони передає CNN.



За словами путіна, однією з причин російського вторгнення в Україну було те, що альянс Президент росії володимир путін продемонстрував «легкі ознаки відчаю» у своїй промові на параді Перемоги 9 травня, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес . За словами міністра, путін «вірить у те, у що хоче вірити».Слова глави Міноборони передає CNN.За словами путіна, однією з причин російського вторгнення в Україну було те, що альянс НАТО "оточив" росію і розмістив бази у її західного сусіда.



«На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Вас не оточили, коли лише 6% вашого сухопутного кордону межує з країнами НАТО», - заявив міністр оборони Великобританії.



Коментуючи інформацію про бази НАТО в Україні, він запропонував запитати українського посла, який би підтвердив, що в країні не було жодних баз НАТО.



Британський міністр також розкритикував слова російського президента про те, що Захід готовий був вторгнутися на територію росії. За його словами, путін вже кілька місяців «робить заяви з сфери казок».



«Дозвольте мені категорично заявити: НАТО, Великобританія, Східна Європа не планують вторгатися до росії і ніколи не планували. Я думаю, що путін вірить у те, у що хоче вірити – це легкий відблиск розпачу», – наголосив Уоллес.



Уоллес також підтвердив тверду підтримку державою України у війні.



“Британський уряд – все Сполучене Королівство – солідарні з Україною, підтримуючи їхній мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє”, – сказав він.



На початку травня Уоллес припустив, що путін може 9 травня оголосити про загальну мобілізацію у зв'язку з війною в Україні. На його думку, президент рф міг сказати, що «йде війна з нацистами і йому потрібно більше людей». При цьому йтиметься про повномасштабну війну не лише проти України, а й проти «світового нацизму». Уоллес уточнював, що в нього немає конкретної інформації щодо цього, але він «не буде здивований», якщо кремль зважиться на такий крок.