Легітимність президентського терміну путіна та диктатура: стурбованість Парламентської асамблеї

13:20 12 вересня Київ, Україна

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив серйозне занепокоєння щодо легітимності внесених змін до конституції росії, які дозволили главі держави, володимиру путіну, продовжити свій президентський термін і залишатися при владі до 2036 року.



Ці поправки були внесені до конституції російської федерації у липні 2020 року та скасовують обмеження на кількість президентських термінів, дозволяючи путіну утримувати владу до 83 років.



Парламентарі висловили тривогу з приводу значної концентрації влади в руках президента, яка утворилася внаслідок надмірно тривалого перебування на посту та відсутності стримувань та противаг, таких як міцний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство. Це, на думку Комітету, перетворило росію на фактичну диктатуру.



Комітет одноголосно підтримав проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеціанської комісії Ради Європи, які свідчать, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові засади".



Крім того, Комітет підкреслив, що російська агресія проти України та її наслідки свідчать про те, що диктатури становлять загрозу світовій безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності сусідніх країн. Відновлення демократії в росії вважається важливим не лише для народу цієї країни, а й для Європи та світу загалом.



Комітет також підтримав створення майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу, який займатиметься притягненням до відповідальності російського керівництва, включаючи президента путіна, за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та катастрофи рейсу MH17.



Повні дебати на цю тему у Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться наступного місяця.