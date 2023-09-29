Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бій у Білгородській області

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Білгородської області. Серед легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни”, - йдеться у повідомленні.