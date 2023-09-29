Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бій у Білгородській області
16:39 28 вересня Київ, Україна
Російські добровольці у четвер, 28 вересня, ведуть бій на території Білгородської області росії, повідомляє Легіон "Свобода Росії".
"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Білгородської області. Серед легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни”, - йдеться у повідомленні.
Йде бій, усі деталі після, додали добровольці.
Раніше в оперштабі Білгородської області заявили про бій між прикордонниками росії та українською ДРГ на лінії розмежування.
"У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено захід ДРГ. Жодного заходу не було. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами розпочали бій на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
В оперштабі також заявили, що у селі Старосілля введено режим надзвичайного стану.
"Мешканців села відселили у жовтні минулого року. Ніхто зараз там не мешкає", - йдеться у повідомленні оперштабу.
Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що воюючі на боці України рейди бійців російського добровольчого корпусу на прикордонні райони росії почастішають і стануть масштабнішими.
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