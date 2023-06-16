15:22 22 травня Київ, Україна

22 травня бійці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" заявили, що зайшли на територію росії, зокрема, до низки населених пунктів Білгородської та Брянської областей. Росіяни, що воюють на боці України, зазначили, що "повертаються додому", адже настав час звільнити росію від "тиранії кремля".

Згодом російські ЗМІ та соцмережі почали писати про бої у прикордонних населених пунктах Білгородської області.



Близько 14 години дня у легіоні "Свобода Росії" констатували, що "звільнили" Козинку Білгородської області та зайшли до населеного пункту

Грайворон.

Після цього інформацію підтвердив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков, який заявив, що на територію Гайворонського округу "зайшла ДРГ ЗСУ". За його словами, підрозділи росії і ФСБ "вживають заходів".

У коментарі Суспільному представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території Білгородської області з будівництва "смуги безпеки" для захисту громадян України. За його словами, операцію проводять виключно громадяни росії.