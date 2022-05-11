Лікування в Білорусі: українцям зняли обмеження на перетин кордону
20:41 09 грудня Київ, Україна
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що для громадян України, які планують лікуватися або проходити медобстеження в Білорусі, зняті обмеження на перетин кордону під час карантину.
"З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася в ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація. Я негайно доручив нашому посольству в Мінську вирішити проблему. Уже в середині листопада ми узгодили питання в'їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Повідомляється, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних установ, не повинні мати проблем з перетином кордону.
"Це (зміна процедури перетину кордону - ред.) стосується не тільки критично важливих операцій, але і поїздок з метою медичного обстеження", - додав міністр.
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