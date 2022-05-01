Лавров відповів Санду на заклик виведення військ з Придністров'я

19:36 01 грудня Київ, Україна

Коментуючи заяву Маї Санду про виведення російських миротворців з Придністров'я, Сергій Лавров іронічно підкреслив, що запорукою мирних відносин двох країн є дотримання раніше досягнутих домовленостей.



Про це розповідає російський "Інтерфакс".



"Важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню, і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, - досить безвідповідальну, прямо скажемо, - це факт", - заявив Лавров.



Глава МЗС РФ стверджує, що російські військовослужбовці знаходяться в Придністров'ї зі схвалення ОБСЄ.



На думку Лаврова, військовослужбовці РФ "забезпечували збереження конфлікту нехай в замороженому, але не смертельному стані з точки зору загибелі людей і тих ризиків, які завжди бойові дії несуть з собою".



За його словами, "добрі відносини з будь-якою країною" припускають "врахування взаємних інтересів, врахування тих домовленостей, які були досягнуті раніше".