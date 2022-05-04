Лавров назвав євреїв "затятими антисемітами"

Глава мзс росії сергій лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, президент якої єврей, назвав євреїв "затятими антисемітами" і заявив про те, що "Гітлер мав єврейську кров".
Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на слова лаврова гнівним постом у Twitter.
Ізраїль, заявив Лапід, чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає російського посла в МЗС.
Голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованими, маревними, небезпечними і заслуговуючими на всіляке засудження".
Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського мзс: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".
Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського мзс: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі