Лавров назвав євреїв "затятими антисемітами"

11:02 02 травня Київ, Україна

Глава мзс росії сергій лавров, намагаючись довести необхідність "денацифікації" України, президент якої єврей, назвав євреїв "затятими антисемітами" і заявив про те, що "Гітлер мав єврейську кров".

"Він [Зеленський] висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він - єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - заявив лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня.

Міністр закордонних справ Ізраїлю відповів на слова лаврова гнівним постом у Twitter.

"Висловлювання міністра закордонних справ лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі", – заявив Лапід.

Ізраїль, заявив Лапід, чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає російського посла в МЗС.

Голова правління меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем" Дані Даян назвав слова лаврова про єврейське коріння Гітлера "необґрунтованими, маревними, небезпечними і заслуговуючими на всіляке засудження".



Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського мзс: "У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом".