Латвія виділить 560 тисяч євро на покупку генераторів для українських ЗМІ

Латвія виділить близько 560 тисяч євро із коштів державного бюджету на придбання дизельних генераторів для українських засобів масової інформації.
Про це повідомляє Delfi.
Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, гроші будуть витрачені на придбання дизельних генераторів.
Видання нагадує, що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури країн-членів Євросоюзу із проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму. Він наголосив, що особливо українські ЗМІ потребують дизельних генераторів.
Після цього Кабмін Латвії вирішив виділити близько 560 тисяч євро із держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.
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