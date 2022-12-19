Латвія виділить 560 тисяч євро на покупку генераторів для українських ЗМІ

08:01 19 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Delfi. Латвія виділить близько 560 тисяч євро із коштів державного бюджету на придбання дизельних генераторів для українських засобів масової інформації.Про це повідомляє Delfi.

"Уряд Латвії ухвалив рішення підтримати ініціативу Міністерства культури країни щодо виділення 559 640 євро із коштів державного бюджету на непередбачені витрати для українських державних засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гроші будуть витрачені на придбання дизельних генераторів.

"Сума буде передана до Ради громадських електронних ЗМІ (SEPLP) на придбання дизельних генераторів, необхідних для роботи державних громадських телерадіокомпаній України", - зазначається у повідомленні.

Видання нагадує, що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури країн-членів Євросоюзу із проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму. Він наголосив, що особливо українські ЗМІ потребують дизельних генераторів.



Після цього Кабмін Латвії вирішив виділити близько 560 тисяч євро із держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.