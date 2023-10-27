Латвія запровадила заборону на російські автомобілі

У четвер Сейм Латвії ухвалив у першому читанні зміни до Закону "Про дорожній рух", які вводять заборону на перебування на території Латвії зареєстрованих у росії автотранспортних засобів.
Про це повідомляє інформаційний портал Delfi.
За запропонованим законопроєктом, власники автотранспортних засобів, зареєстрованих у росії, зобов'язані будуть зареєструвати свої транспортні засоби в Латвії або вивезти їх за межі країни протягом трьох місяців з моменту набрання чинності законом.
Після завершення цього перехідного періоду використання російських автомобілів на території Латвії буде дозволено лише у випадку транзиту через країну.
Міністерство юстиції Латвії вказує на необхідність таких заходів, зумовлену агресією росії щодо України та загрозою її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. Крім того, транспортні засоби, зареєстровані в росії, часто не відповідають стандартам технічної безпеки Європейського Союзу, що може спричинити загрозу безпеці дорожнього руху.
Планується, що цей закон набуде чинності з 15 листопада поточного року.
Про це повідомляє інформаційний портал Delfi.
За запропонованим законопроєктом, власники автотранспортних засобів, зареєстрованих у росії, зобов'язані будуть зареєструвати свої транспортні засоби в Латвії або вивезти їх за межі країни протягом трьох місяців з моменту набрання чинності законом.
Після завершення цього перехідного періоду використання російських автомобілів на території Латвії буде дозволено лише у випадку транзиту через країну.
Міністерство юстиції Латвії вказує на необхідність таких заходів, зумовлену агресією росії щодо України та загрозою її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. Крім того, транспортні засоби, зареєстровані в росії, часто не відповідають стандартам технічної безпеки Європейського Союзу, що може спричинити загрозу безпеці дорожнього руху.
Планується, що цей закон набуде чинності з 15 листопада поточного року.
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