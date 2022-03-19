Латвія, за Естонією та Литвою, вимагає ввести безпольотну зону над Україною

19:24 17 березня Київ, Україна

Депутати латвійського Сейму одноголосно підтримали Україну, вони закликають ЄС посилювати санкції проти РФ доти, доки російські окупаційні війська не покинуть українську територію. Крім того, згідно з їхнім рішенням, санкції також мають торкнутися Білорусі.



Латиші також закликають країни, які представляють ООН, вжити негайних заходів щодо запровадження безпольотної зони над Україною з метою захисту життів українців та створення гарантій безпеки у повітряному просторі над чотирма українськими АЕС.

Нагадаємо, Україна наполягає на запровадженні безпольотної зони над своєю територією, намагаючись уникнути нальотів російської авіації. У НАТО та США вже встигли заявити, що в цьому випадку не зможуть допомогти Україні, оскільки це несе надто великі ризики для подальшої ескалації ситуації.