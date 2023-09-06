Латвія приєдналася до декларації G7 про підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Криш'яніс Каріньш у своєму Twitter.
Він додав, що Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.
Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може підключитись будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.
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