16:51 09 серпня Київ, Україна

Латвія приєдналася до декларації G7 про підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Криш'яніс Каріньш у своєму Twitter.

"Разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно", — йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

Він додав, що Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.



Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може підключитись будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.