Латвія підтримує Україну і рішуче засуджує агресію РФ

18:26 17 травень Київ, Україна

Росія не припиняє вести провокативну діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуації на Донбасі і в Чорноморському регіоні.



Латвія рішуче засуджує такі дії РФ, заявила голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце на спільному з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим брифінгу в понеділок.

"Ми уважно стежимо за розвитком ситуації з безпекою і рішуче засуджуємо провокаційні дії Росії", - заявила Мурнієце.

Латвійський спікер додала, що завтра, в день річниці депортації кримських татар, на зустрічі з представниками цього народу в Києві обговорить ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Криму.

"Парламент Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом, і ми вважаємо, що політика невизнання незаконної анексії Криму і міста Севастополь Росією повинна бути продовжена", - підкреслила спікер латвійського Сейму.



Крім того, вона нагадала про створення в латвійському парламенті депутатської групи міжнародної Кримської платформи для підтримки України в питаннях деокупації Криму.



"На нашу думку, це ще один із шляхів, яким ми можемо підтримувати ті процеси, які зараз відбуваються в Україні", - зазначила Мурнієце.

Вона також сказала про заплановану на середу поїздку на прифронтові території з головою Верховної Ради.

"Цього разу у нас також заплановано візит в Авдіївку, де ми хотіли б на власні очі побачити те, що відбувається на сході України", - заявила Мурнієце.

У цьому контексті вона підкреслила, що три роки тому вперше відвідала схід України, і цей візит ніколи не забуде.

"Побачене вразило мене: я побачила руїни, я побачила наслідки військових дій, а з іншого боку я побачила дуже мужніх людей, які захищають свою територію і свою країну", - зазначила спікер Сейму.