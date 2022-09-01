Латвія планує розірвати з білоруссю договір про прикордонне співробітництво

12:16 29 серпня Київ, Україна

Завтра, 30 серпня, уряд Латвії розгляне питання про денонсацію або розірвання в односторонньому порядку угоди між урядами Латвії та білорусі про основні принципи прикордонного співробітництва.

Про це повідомляє Delfi у понеділок, 29 серпня.



Вказано, що ця угода була підписана та набула чинності у 1998 році. Документ визначає адміністративно-територіальні одиниці Латвії, на які поширюється дія цього договору. Метою угоди було сприяння транскордонному співробітництву між місцевою владою двох країн.



Спочатку договір передбачалося укласти на 10 років, але потім він автоматично продовжувався ще на п'ять років, якщо жодна із сторін не заявляла про бажання його розірвати.