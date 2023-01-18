Латвія передасть Україні озброєння як підтримку

15:45 18 січня Київ, Україна

Латвія направить зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники на український фронт.



Про це повідомляє портал Delfi.



Цього тижня міністр оборони Інара Мурнієце у рамках робочого візиту відвідала Україну, де у Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані постачання військової підтримки Україні.

"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду та жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати. Латвія і цього року продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання та навчити як мінімум удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після зустрічі.



У листопаді минулого року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів "Хороші новини". Протягом двох місяців під час кампанії було пожертвувано 439 768 євро, які підуть на закупівлю військової техніки та спорядження, що вироблено в Латвії.



25 січня у будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброку відбудеться захід щодо відправлення першої партії техніки.



У ньому візьмуть участь міністр оборони Інара Мурнієце, посол України в Латвії Олександр Міщенко, колишній командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе, керівник Ziedot.lv Рута Діманта, представник LV-Teh Угіс Свірідо, представник Global Wolf Motors Клавс Ашман.



Міноборони повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надає Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. З цієї суми близько 300 млн євро – це військова підтримка, надана латвійським урядом Україні, а решта – кошти, пожертвувані латвійцями. Військова допомога Латвії Україні складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів Stinger, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, вертольотів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.