Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів

16:41 21 червня Київ, Україна

Латвія вже передала Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які є у неї, і готується передати ЗСУ всі свої вертольоти.



Про це повідомив прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш на Конференції з відновлення України у Лондоні.



За його словами, у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо росії, і тому ще в листопаді-грудні 2021 року країна ухвалила рішення про відправку ПЗРК Stinger в Україну і отримала дозвіл від США на постачання цієї зброї.

"Вони (ПЗРК Stinger) прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього первісного плану", - сказав Каріньш.

З того часу, за словами прем'єра, латвійський уряд витратив понад 1,3% ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби.