Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів

Латвія вже передала Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які є у неї, і готується передати ЗСУ всі свої вертольоти.
Про це повідомив прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш на Конференції з відновлення України у Лондоні.
За його словами, у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо росії, і тому ще в листопаді-грудні 2021 року країна ухвалила рішення про відправку ПЗРК Stinger в Україну і отримала дозвіл від США на постачання цієї зброї.
Про це повідомив прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш на Конференції з відновлення України у Лондоні.
За його словами, у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо росії, і тому ще в листопаді-грудні 2021 року країна ухвалила рішення про відправку ПЗРК Stinger в Україну і отримала дозвіл від США на постачання цієї зброї.
З того часу, за словами прем'єра, латвійський уряд витратив понад 1,3% ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби.
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