Латвія передає Україні ще 20 авто, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Незабаром вони вирушать із Латвії.
Про це повідомив латвійський національний мовник LSM.
Зазначається, що безкоштовно відправлять 20 автомобілів загальною ринковою вартістю близько 56 тисяч євро.
У підготовленому Мінфіном Латвії документі йдеться, що ці машини вирушать до Полтавської першої міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій Херсонської області.
Востаннє Латвія передавала Україні конфісковані авто 22 серпня. Тоді латвійський уряд вирішив безоплатно відправити 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.
Зазначається, що безкоштовно відправлять 20 автомобілів загальною ринковою вартістю близько 56 тисяч євро.
У підготовленому Мінфіном Латвії документі йдеться, що ці машини вирушать до Полтавської першої міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій Херсонської області.
Востаннє Латвія передавала Україні конфісковані авто 22 серпня. Тоді латвійський уряд вирішив безоплатно відправити 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.
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