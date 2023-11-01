Латвія передає Україні ще 20 авто, конфіскованих у п'яних водіїв

09:17 01 листопада Київ, Україна

Уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Незабаром вони вирушать із Латвії.
 
Про це повідомив латвійський національний мовник LSM.

Зазначається, що безкоштовно відправлять 20 автомобілів загальною ринковою вартістю близько 56 тисяч євро.

У підготовленому Мінфіном Латвії документі йдеться, що ці машини вирушать до Полтавської першої міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій Херсонської області.

Востаннє Латвія передавала Україні конфісковані авто 22 серпня. Тоді латвійський уряд вирішив безоплатно відправити 38 транспортних засобів, конфіскованих у нетверезих водіїв.