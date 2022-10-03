Латвія відправить в Україну 195 безпілотників зразка НАТО

19:13 03 жовтня Київ, Україна





Кожен дрон має камеру чи тепловізор для коригування вогню артилерії та може працювати «у надскладних погодних умовах», кажуть виробники.



Цю техніку використовують американські військові та представники інших країн НАТО. Латвія відправить в Україну 195 розвідувальних дронів (65 бойових комплектів) Atlas Pro, створених за зразками НАТО , а також 15 позашляховиків.Кожен дрон має камеру чи тепловізор для коригування вогню артилерії та може працювати «у надскладних погодних умовах», кажуть виробники.Цю техніку використовують американські військові та представники інших країн НАТО.

Частину цього обладнання вдалося придбати завдяки збору Latvijas bairaktars, ініціаторами якого виступили український журналіст Володимир Бірюков та латвійський співак Ральф Ейландс.



Через місяць після запуску вдалося зібрати понад 900 тисяч євро. Організатори вирішили закрити збір передчасно та направити зібрані кошти на негайну допомогу ЗСУ.



А саме – на купівлю 15 комплектів безпілотників (у кожному по 3 дрони Atlas PRO) для розвідки та зв'язку, виробництва компанії ATLAS Aerospace та 15 джипів для української армії.

"Ми вирішили оперативно витратити гроші на те, що справді прямо зараз потрібно українській армії. Адже як це часто трапляється – допомога потрібна "на вчора". Те, що мета збору змінилася, мешканці Латвії, які перераховували донати, сприйняли позитивно. Моя їм величезна подяка за допомогу, дружбу та демонстрацію того, що країни Європи не втомилися підтримувати нас під час війни. Єдність та солідарність – дуже важливі, адже ми боремося за наші спільні європейські цінності”, – заявив Володимир Бірюков.

Крім того, компанія ATLAS Aerospace та Міністерство оборони Латвії передадуть Україні безкоштовно ще 155 безпілотників, наземні станції керування, ретранслятори, кілька корисних навантажень та комплект запасних частин.



Таким чином уже у жовтні ЗСУ отримають від Латвії 15 джипів та 195 дронів (65 бойових комплектів) для боротьби проти російської агресії.



Також компанія ATLAS Aerospace безкоштовно передасть українським захисникам усі потрібні гаджети для одночасної експлуатації 30 дронів.



Модель дронів Atlas PRO вже добре знайома українським військовим, вони активно використовують цю техніку для отримання розвідувальних даних. Кожен дрон має три гвинти, камеру або тепловізор, які дозволяють вести розвідку та оперативно спостерігати за переміщенням супротивника та коригувати вогонь артилерії.



Така техніка буде особливо доречною восени, адже дрони Atlas PRO можуть працювати в складних погодних умовах. Ця техніка вже кілька років використовується американськими військовими та співробітниками НАТО.