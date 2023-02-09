Латвія надішле Україні партію медобладнання

10:10 09 лютого Київ, Україна

Латвія готує чергову партію медичного обладнання для України.



Про це міністр охорони здоров'я Латвії Ліга Меньгелсоні розповіла під час зустрічі із послом України у Латвії Олександром Міщенком, пише Delfi.



За її словами, Україні передадуть інфузійні насоси, апарати ШВЛ, монітори пацієнтів – лише 185 одиниць на загальну суму майже 378 000 євро.



Медобладнання буде поставлене до України з використанням Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.



Також міністр та посол обговорили лікування та реабілітацію поранених українських військових у латвійських медустановах. Планується посилити співпрацю, не лише забезпечуючи реабілітацію пораненим, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медикам. Планується, що медичні послуги та реабілітацію зможуть отримати близько 120 українських військовослужбовців.