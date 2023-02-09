Латвія надішле Україні партію медобладнання

Латвія готує чергову партію медичного обладнання для України.
Про це міністр охорони здоров'я Латвії Ліга Меньгелсоні розповіла під час зустрічі із послом України у Латвії Олександром Міщенком, пише Delfi.
За її словами, Україні передадуть інфузійні насоси, апарати ШВЛ, монітори пацієнтів – лише 185 одиниць на загальну суму майже 378 000 євро.
Медобладнання буде поставлене до України з використанням Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Також міністр та посол обговорили лікування та реабілітацію поранених українських військових у латвійських медустановах. Планується посилити співпрацю, не лише забезпечуючи реабілітацію пораненим, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медикам. Планується, що медичні послуги та реабілітацію зможуть отримати близько 120 українських військовослужбовців.
Про це міністр охорони здоров'я Латвії Ліга Меньгелсоні розповіла під час зустрічі із послом України у Латвії Олександром Міщенком, пише Delfi.
За її словами, Україні передадуть інфузійні насоси, апарати ШВЛ, монітори пацієнтів – лише 185 одиниць на загальну суму майже 378 000 євро.
Медобладнання буде поставлене до України з використанням Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Також міністр та посол обговорили лікування та реабілітацію поранених українських військових у латвійських медустановах. Планується посилити співпрацю, не лише забезпечуючи реабілітацію пораненим, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медикам. Планується, що медичні послуги та реабілітацію зможуть отримати близько 120 українських військовослужбовців.
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