Латвія надішле Україні модульні будинки для постраждалих від атак Росії

16:43 19 вересня Київ, Україна

Латвія планує до кінця поточного року поставити Україні 12 модульних будинків, з яких два будуть передані цього тижня, повідомляє LSM.



Ці будинки призначені для сімей у Чернігові, які втратили житло через російські атаки.. CMB Housing Factory, підприємство, що спеціалізується на виробництві модульних будинків, наразі приділяє основну увагу цьому проекту для України, в рамках якого буде поставлено 12 будинків, кожен площею 55 квадратних метрів.



Кожен з цих будинків оснащений кухнею, санвузлом та спальними кімнатами, а також теплонасосом "повітря-повітря", який здатний забезпечувати опалення взимку та охолодження влітку.



З першим модульним будинком до Чернігова вирушить команда підприємства, щоб зібрати його на місці та навчити місцевих українських колег збірці.