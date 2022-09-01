Латвія звернулася до ЄСПЛ із проханням дозволити увійти у справу "Україна проти росії"

10:48 10 серпня Київ, Україна

Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з проханням дозволити приєднатися до справи "Україна проти росії" як третя сторона. Це перший випадок, коли Латвія скористалася своїм правом.



Про це йдеться у заяві МЗС Латвії.

"9 серпня 2022 року, посилаючись на пункт 2 статті 36 Європейської конвенції про захист основних прав і свобод (Конвенція), Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням дозволити приєднатися як третій стороні до справи України проти росії", - йдеться в заяві.

Конвенція дозволяє “в інтересах належного здійснення правосуддя” уряду держави-підписанта Конвенції, яка не є стороною у справі, або будь-якій зацікавленій особі, яка не є заявником, подати свої письмові зауваження або взяти участь у слуханнях.



Міждержавні справи є надзвичайно застосовними у дуже поодиноких випадках, зазвичай у ситуаціях, коли існують серйозні побоювання щодо систематичних та безперервних порушень прав людини, включаючи масові звірства та порушення прав людини під час збройних конфліктів.



Тепер ЄСПЛ має вирішити, чи надавати Латвії таке право. Якщо рішення буде позитивним, Латвія зможе подати зауваження щодо тлумачення положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод у цій справі.