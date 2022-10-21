Латвія не продовжуватиме посвідки на проживання прихильникам путінського режиму

16:33 21 жовтня Київ, Україна

Латвія посилить перевірки громадян росії при продовженні посвідки на проживання (ПП) і не даватиме притулку тим, хто біжить від мобілізації.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

Нині у Латвії мають ПП близько 10 тисяч росіян.

"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо ПП, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", – підкреслив міністр.

Він також не виключив, що росіянам під час продовження ПП будуть ставити питання: "Чий Крим? Що відбувається в Україні?" – щоб з'ясувати їхні політичні погляди і те, чи підтримують вони агресивну політику кремля в Україні.

"Якщо ж людина просто тікає від мобілізації в росії і живе тут (у Латвії) – це одне, – пояснив ініціативу про перевірки ПП росіян міністр. – Але якщо вона при цьому продовжує пропаганду путінського режиму – а є й такі, – то це абсолютно інший випадок. Я не вважаю такі перевірки росіян шантажем чи тиском. Але те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до росії. І це вина не лише однієї людини, путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся росія”.

"Ці люди – не проти війни, яку росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця, – пояснив глава МЗС Латвії позицію Риги. – Якщо ви вважаєте, що те, що зараз відбувається у росії, неприпустимо – то виступайте проти російської влади”.

"Знаєте, мене не переконує аргумент, що у росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян – так. Але їдуть зараз, за нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми маємо їх приймати? Для нас це зокрема питання безпеки", – зауважив Рінкевичс.

З кінця вересня Латвія поряд з іншими країнами Балтії повністю заборонила в'їзд росіянам за туристичними візами, проте продовжує приймати заяви про надання притулку, політичного та гуманітарного, в тому числі громадян росії. Але, як випливає зі слів міністра, загроза мобілізації не буде підставою для надання притулку в Латвії громадянам росії.