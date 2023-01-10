Латвія може знову запропонувати Україні "Стінгери"

16:59 10 січня Київ, Україна





Про це заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє LSM.



Зокрема, вона нагадала, що у другій половині січня на базі Військово-повітряних сил США Латвія може знову запропонувати надати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger у рамках військової допомоги, яку надає балтійська республіка українським Силам оборони.Про це заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце, повідомляє LSM.Зокрема, вона нагадала, що у другій половині січня на базі Військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбудеться конференція щодо майбутньої військової допомоги Україні.

"Список військової підтримки Латвії вже у кишені", - зазначила Мурнієце.

Міністр пояснила, що у зв'язку із відправленням зброї до України зараз Латвія вивчає, "що ми можемо дозволити собі дати". Водночас, враховуючи надану Латвією допомогу Україні, Латвія могла б ще раз запропонувати зенітно-ракетні комплекси "Стінгер" Україні, зазначила вона.

"Фактично український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як приєднатися до великого потоку допомоги Україні та як підтримати Україну, як відповісти на запит президента Володимира Зеленського", – сказала латвійська чиновниця.

Інара Мурнієце заявила, що, крім відправлення зброї в Україну, Латвія розглядає можливість навчання українських солдатів. Також чиновниця розповіла, що отримувала від української сторони подяку за ті комплекси Stinger, які Латвія надала напередодні вторгнення росії в Україну.

"Українські колеги висловлюють глибоку подяку Латвії за Stinger, що прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра", — зазначила вона.

Міністр додала, що Україна також високо цінує безпілотні літальні апарати, які постачає Латвія. За її словами, війна в Україні також показала, що Латвії слід серйозніше подумати про зміцнення системи ППО.