Латвія, Литва, Польща, Румунія та Україна об'єдналися проти дезінформації

16:15 05 жовтня Київ, Україна

Медіарегулятори Латвії, Литви, Польщі, Румунії та України об'єдналися у боротьбі з дезінформацією, підписавши Декларацію про співпрацю та взаємну підтримку. Ця ініціатива була оголошена 4 жовтня у Варшаві та отримала підтримку важливих медіаорганізацій.



Про це сьогодні повідомили в урядовому Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Нацраду України з питань телебачення та радіомовлення.



Згідно з Декларацією, ці країни спільно протидіятимуть поширенню багатовимірної дезінформації на національному, регіональному та світовому рівнях. Вони також мають намір проводити спільні навчання та навчання для громадян, спрямовані на виявлення, реагування та запобігання дезінформації. Крім цього, буде зміцнено співпрацю між європейськими та національними платформами фактчекінгу.



Ця ініціатива наголошує на важливості спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією та підтримує прозорість та достовірність інформації в регіоні.