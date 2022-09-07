Латвія, Литва та Естонія обмежать в'їзд росіян через кордони росії та білорусі

11:57 07 вересня Київ, Україна

Литва, Латвія та Естонія домовилися про суттєве обмеження пересування російських громадян із шенгенськими візами через свої сухопутні кордони.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.



Однак країни передбачили винятки з гуманітарних міркувань, а також для водіїв вантажівок та людей, які в'їжджають за сімейними обставинами або за медичними приписами, та дипломатів. Рішення прийматимуться національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно найближчим часом.

У МЗС Фінляндії заявили, що не обмежуватимуть в'їзд росіянам до відповідного рішення ЄК.



Раніше ЄС підтримав повну зупинку угоди про спрощений візовий режим для росіян з 12 вересня. За даними Єврокомісії, громадяни росії зіткнуться з більш тривалими та дорогими процедурами отримання віз до ЄС, також ускладниться отримання багаторазових віз. Проте «студентам, журналістам, дисидентам і представникам громадянського суспільства» росії надаватимуть зручніші умови для отримання віз. При цьому країни ЄС зможуть відмовляти у візі громадянам росії, які можуть «загрожувати безпеці цих країн та ЄС».



З початку війни в Україні деякі країни ЄС припинили видачу віз громадянам росії: до обмежень приєдналися Чехія, Латвія, Литва та Естонія. Данія та Нідерланди припинили видавати короткострокові візи. Фінляндія заявила, що з 1 вересня скоротить видачу туристичних віз росіянам удесятеро. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок запропонувала призупинити угоду про полегшення візового режиму з росією. Вона уточнила, що важливо не забирати можливість виїхати з росії у тих, хто «має сміливість протистояти режиму». За її словами, це можуть бути не лише опозиціонери та відомі журналісти, а й студенти».