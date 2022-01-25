Латвія та Польща розкритикували позицію Німеччини у конфлікті навколо України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування реакцією Німеччини щодо нарощування військ Росії на кордоні України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 25 січня.
Він додав, що чорний сценарій, про який попереджала Польща, настає. А саме будівництво "Північного потоку-2", "газовий шантаж" та гроші "вкладені" у колишніх політиків та лобістів дають президенту РФ Володимиру Путіну інструменти для тероризації європейських країн, зазначив Моравецький.
Крім того, польський прем'єр заявив, що Польща налаштована на підтримку українського шляху інтеграції із Європою та Заходом, а також виступає проти чергового акту агресії Росії.
Заступник прем'єра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно займає посаду голови Міністерства оборони, також розкритикував позицію Берліна у конфлікті навколо України.
Крім того, польський прем'єр заявив, що Польща налаштована на підтримку українського шляху інтеграції із Європою та Заходом, а також виступає проти чергового акту агресії Росії.
Заступник прем'єра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно займає посаду голови Міністерства оборони, також розкритикував позицію Берліна у конфлікті навколо України.
Він зазначив, що вважає великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка полягає у тому, щоб "передати Україні польовий шпиталь, але не озброєння".
Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі, Литви, Латвії та інших союзників з НАТО, відмовляється від постачання летальної зброї Україні. За словами німецьких оглядачів, глухий кут у питанні надання Україні озброєння - результат тривалої політики Берліна щодо експорту зброї до регіонів із напруженою ситуацією.
Незважаючи на неодноразові заклики України, у ФРН не планують постачати зброю Києву, адже це, на думку чиновників, може лише загострити ситуацію та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.. Ця позиція також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Втім, останнім часом навіть усередині ФРН звучить все більший заклик переглянути її.
Нагадаємо, за даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого.. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ до України. Водночас, Москва відкидає агресивні плани.
Незважаючи на неодноразові заклики України, у ФРН не планують постачати зброю Києву, адже це, на думку чиновників, може лише загострити ситуацію та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.. Ця позиція також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Втім, останнім часом навіть усередині ФРН звучить все більший заклик переглянути її.
Нагадаємо, за даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого.. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ до України. Водночас, Москва відкидає агресивні плани.
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