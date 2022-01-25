Латвія та Польща розкритикували позицію Німеччини у конфлікті навколо України

16:26 25 січень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування реакцією Німеччини щодо нарощування військ Росії на кордоні України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 25 січня.

"Мене непокоїть ситуація в Україні та реакція наших німецьких сусідів перед загрозою з боку Російської Федерації. Велике розчарування у тому, що Німеччина не дала згоди на постачання зброї з Естонії, яка готується захищатись від агресора”, - написав Моравецький.

Він додав, що чорний сценарій, про який попереджала Польща, настає. А саме будівництво "Північного потоку-2", "газовий шантаж" та гроші "вкладені" у колишніх політиків та лобістів дають президенту РФ Володимиру Путіну інструменти для тероризації європейських країн, зазначив Моравецький.



Крім того, польський прем'єр заявив, що Польща налаштована на підтримку українського шляху інтеграції із Європою та Заходом, а також виступає проти чергового акту агресії Росії.



Заступник прем'єра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно займає посаду голови Міністерства оборони, також розкритикував позицію Берліна у конфлікті навколо України.

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів ФРН. Її недостатньо і для сьогоднішніх супротивників Заходу, а до них належить і РФ. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується у наш час, - заявив Пабрікс.

Він зазначив, що вважає великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка полягає у тому, щоб "передати Україні польовий шпиталь, але не озброєння".

"Німецькі політики перестали розуміти, що означає політика стримування", – наголосив Міністр оборони Латвії.

Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі, Литви, Латвії та інших союзників з НАТО, відмовляється від постачання летальної зброї Україні. За словами німецьких оглядачів, глухий кут у питанні надання Україні озброєння - результат тривалої політики Берліна щодо експорту зброї до регіонів із напруженою ситуацією.



Незважаючи на неодноразові заклики України, у ФРН не планують постачати зброю Києву, адже це, на думку чиновників, може лише загострити ситуацію та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.. Ця позиція також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Втім, останнім часом навіть усередині ФРН звучить все більший заклик переглянути її.



Нагадаємо, за даними західної розвідки, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого.. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ до України. Водночас, Москва відкидає агресивні плани.