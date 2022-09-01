Латвія продовжуватиме посвідки на проживання росіянам лише в окремих випадках

19:39 16 серпня Київ, Україна

Тимчасовий дозвіл на проживання в Латвії продовжуватиметься росіянам лише в окремих випадках, заявив прем'єр-міністр країни Криш'яніс Каріньш. За його словами, такої домовленості досягла правляча коаліція.



Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Занда Калніня-Лукашевича, у свою чергу, повідомила, що до виняткових випадків можуть бути віднесені шлюби із громадянами Латвії. Міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс також зазначав, що від охочих отримати посвідку на проживання необхідно вимагати скласти іспит на знання мови.



Депутат латвійського Сейму В'ячеслав Домбровський зазначив, що заборонні заходи спрямовані проти громадян росії, які підтримують путінський режим. Зокрема, це стосується видачі віз. Однак тепер свої антивоєнні погляди треба буде доводити.

«Ми якийсь час давали анкети, в яких позначається своє ставлення до війни та путінського режиму, але ясно, що людина, яка хоче поїхати до Латвії попити пива або в іншу країну через Латвію, отримавши шенгенську візу, може в анкеті написати будь-що. Тепер за умовчанням ми такої можливості не даємо, а тих, хто довів свою опозицію режиму путіна — їхні випадки ми розглядатимемо в індивідуальному порядку», — каже Домбровський.

Говорячи про скасування продовження росіянам посвідки на проживання Домбровський зазначив, що він не прихильник такого жорсткого рішення, проте рішення прийматиметься більшістю. З огляду на слова Каріньша про досягнуту домовленість необхідні документи підпишуть найближчим часом.

«Особисто моя позиція та позиція більшості депутатів Сейму в тому, що ми не хочемо у своїй країні бачити тих, хто є прихильниками режиму путіна, хто прямо чи опосередковано підтримує війну в Україні. Думаю, що по всіх, хто має посвідку на проживання, буде якийсь індивідуальний розгляд», — каже Домбровський.

За словами Домбровського, позиція Сейму в цілому одна, розбіжність поглядів стосується нюансів щодо питання про журналістів та опозиціонерів, а також людей, які давно отримали посвідку на проживання.