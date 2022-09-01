Латвійське посольство в росії перестало приймати заяви на видачу будь-яких віз громадянам рф

17:57 05 серпня Київ, Україна

Посольство Латвії припинило видачу всіх типів віз росіянам. Єдиним винятком стане необхідність поїздки до Латвії на похорон когось із близьких родичів, які живуть у країні.

Про це повідомляється у твіттері латвійської дипмісії.

Прийом заяв припинено «на невизначений термін». Причину вжитого заходу в представництві не пояснили.