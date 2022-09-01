Латвійське посольство в росії перестало приймати заяви на видачу будь-яких віз громадянам рф

Посольство Латвії припинило видачу всіх типів віз росіянам. Єдиним винятком стане необхідність поїздки до Латвії на похорон когось із близьких родичів, які живуть у країні.
Про це повідомляється у твіттері латвійської дипмісії.
Прийом заяв припинено «на невизначений термін». Причину вжитого заходу в представництві не пояснили.
У липні латвійська та естонська влада пропонували запровадити подібні обмеження всім країнам Євросоюзу. Припинити видачу віз російським громадянам пропонували міністр у справах біженців Бельгії Семмі Махді та польський прем'єр Матеуш Моравецький. Представники цих країн пропонують додати таку заборону до нового пакету антиросійських санкцій, залишивши росіянам лише візи для гуманітарних цілей та відвідування родичів, а також для журналістів та дисидентів.
За словами Рінкевичса, ініціатива вже обговорювалася на рівні Євросоюзу, проте досягти «спільної позиції» не вдалося. У Єврокомісії виключили таку можливість. У російському представництві Євросоюзу заявили, що питання про заборону видачу віз росіянам в ЄС не обговорюють.
Раніше влада Фінляндії повідомила про плани знизити кількість виданих туристичних віз, скоротивши кількість записів для подання документів до посольства та консульства Фінляндії в росії. Інші типи віз оформлятимуться як і раніше.
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