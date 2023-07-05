«Квадрига» зміцнює військово-політичне співробітництво України та Туреччини - Кулеба

Розвиток військово-політичного співробітництва Києва та Анкари в форматі "Квадрига" і втілення масштабних економічних проєктів зміцнюють не тільки Україну і Туреччину, а й безпеку в Чорноморському регіоні в цілому.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в середу, 13 жовтня, під час онлайн-брифінгу.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в середу, 13 жовтня, під час онлайн-брифінгу.
Міністр підкреслив, що серед регіональних альянсів і нових міжнародних форматів України, в які входять Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Кримська платформа, саме "Квадрига" з Туреччиною має найбільш яскраво виражений вимір безпеки.
Дмитро Кулеба підсумував результати переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу:
Дмитро Кулеба підсумував результати переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу:
- Рада стратегічного партнерства під головуванням глав України і Туреччини відбудеться в Києві на початку 2022;
- Засідання "Квадриги" відбудеться в грудні 2021 Анкарі;
- До кінця 2021 Україна і Туреччина проведуть засідання Спільної комісії з торговельно-економічного співробітництва;
- Туреччина готова працювати разом з Україною над залученням нових країн до Кримської платформи;
- Міністри підписали план консультацій між МЗС на 2022-2023 роки;
- Міністри домовилися створити спільну українсько-турецьку комісію історичних досліджень під егідою глав МЗС.
В рамках "Квадриги" Україна і Туреччина пропрацюють можливість масштабних спільних проєктів в літакобудуванні з використанням потужностей Державного підприємства "Антонов". На засіданні в Анкарі також йтиметься про подальший розвиток військово-технічного співробітництва у виробництві безпілотників "Bayraktar".
Міністр нагадав, що Україна і Туреччина переходять до створення центрів тестування, тренування і сервісу і рухаються до виробництва безпілотників "Bayraktar" в Україні.
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