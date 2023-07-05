«Квадрига» зміцнює військово-політичне співробітництво України та Туреччини - Кулеба

10:44 14 жовтня Київ, Україна





Про це глава МЗС Дмитро Розвиток військово-політичного співробітництва Києва та Анкари в форматі "Квадрига" і втілення масштабних економічних проєктів зміцнюють не тільки Україну і Туреччину, а й безпеку в Чорноморському регіоні в цілому.Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в середу, 13 жовтня, під час онлайн-брифінгу.

"Україна і Туреччина працюють над розвитком стратегічного партнерства і одного з наших нових форматів міжнародної взаємодії, "Квадрига". У цьому форматі ми зміцнюємо військово-політичне співробітництво України та Туреччини і безпеку в Чорноморському регіоні в цілому", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що серед регіональних альянсів і нових міжнародних форматів України, в які входять Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Кримська платформа, саме "Квадрига" з Туреччиною має найбільш яскраво виражений вимір безпеки.



Дмитро Кулеба підсумував результати переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу:

Рада стратегічного партнерства під головуванням глав України і Туреччини відбудеться в Києві на початку 2022;

Засідання "Квадриги" відбудеться в грудні 2021 Анкарі;

До кінця 2021 Україна і Туреччина проведуть засідання Спільної комісії з торговельно-економічного співробітництва;

Туреччина готова працювати разом з Україною над залученням нових країн до Кримської платформи;

Міністри підписали план консультацій між МЗС на 2022-2023 роки;

Міністри домовилися створити спільну українсько-турецьку комісію історичних досліджень під егідою глав МЗС.

В рамках "Квадриги" Україна і Туреччина пропрацюють можливість масштабних спільних проєктів в літакобудуванні з використанням потужностей Державного підприємства "Антонов". На засіданні в Анкарі також йтиметься про подальший розвиток військово-технічного співробітництва у виробництві безпілотників "Bayraktar".

"Україна і Туреччина виступають як два потужних партнери, які зміцнюють один одного. Ми об'єднуємо унікальні українські технології виробництва двигунів і турецькі технології виробництва безпілотників для створення досконалих апаратів Bayraktar", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що Україна і Туреччина переходять до створення центрів тестування, тренування і сервісу і рухаються до виробництва безпілотників "Bayraktar" в Україні.