Кувейт запросили приєднатися до Кримської платформи

14:51 15 березень Київ, Україна

Посол України в Кувейті Олександр Балануца провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Кувейту Аль-Аджраном.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Кувейті.

«Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього співробітництва в різних сферах, в тому числі питання можливої участі кувейтської сторони в діяльності «Кримської платформи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною в цілях підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.