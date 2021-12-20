Кувейт запросили приєднатися до Кримської платформи

Посол України в Кувейті Олександр Балануца провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Кувейту Аль-Аджраном.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Кувейті.
Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною в цілях підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
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